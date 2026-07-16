«Вы подарили нам надежду»: сбор на слуховые аппараты пятилетнему калининрадцу закрыли меньше чем за сутки

Эмоции, которые испытывает сейчас мама Кирилла, ей трудно описать словами. Для маленькой семьи это не просто дорогостоящее оборудование со сложными характеристиками и строго определённым набором функций. Это шанс, что сын будет расти и развиваться наравне со сверстниками, разговаривать, петь, учиться. Это реальный шанс для него быть как все — когда ещё вчера «быть как все» казалось далёкой мечтой.