Нижегородская область сэкономила 196,1 млн рублей на торгах в июне 2026 года

Самую крупную сумму — 90,4 млн рублей — удалось сэкономить на выполнении ремонта и содержания дорог и на разработке проектной документации по их обновлению. Также регион сохранил 85,5 млн рублей, договорившись о финансовых услугах по предоставлению кредитных ресурсов.