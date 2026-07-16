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Нижегородская область сэкономила 196,1 млн рублей на торгах в июне 2026 года

В июне в регионе провели 78 конкурсных процедур.

Источник: Живем в Нижнем

Экономия по июньским торгам в Нижегородской области превысила 196 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За первый месяц лета ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провел 78 конкурсных процедур на 8,4 млрд рублей.

Самую крупную сумму — 90,4 млн рублей — удалось сэкономить на выполнении ремонта и содержания дорог и на разработке проектной документации по их обновлению. Также регион сохранил 85,5 млн рублей, договорившись о финансовых услугах по предоставлению кредитных ресурсов.

В среднем на один конкурс было подано 3,5 заявки.

Общая экономия по торгам за полгода составила в Нижегородской области 1,17 млрд рублей.

Ранее мы писали, что мэр Юрий Шалабаев обещает урезать расходы на проведение праздников в Нижнем Новгороде.