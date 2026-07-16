Чьи имена хранит карта Нижней Волги

«Чаще всего первоначально это были названия колхозов, а уже потом, со временем, они переходили на сами населённые пункты, — говорит профессор Крюкова. — Образованы были они от ключевых слов — символов советской власти. Среди них лидируют названия со словами “октябрь” и “красный”. В Волгоградской области имеется по три одноимённых населённых пункта с названиями Красный Октябрь и Октябрьский, а также сёла Маяк Октября и Великий Октябрь».