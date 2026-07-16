Чьи имена хранит карта Нижней Волги

Неподдельный интерес у читателей вызвала публикация «АиФ» — Нижнее Поволжье" в № 27 от 08.07.2026 об исторических названиях населённых пунктов Волгоградской области, их смысле и происхождении.
Но, как справедливо отметил в письме в редакцию один из читателей, вне нашего внимания остались названия советского периода. Между тем они также тесно связаны с историей и русским языком, гибко реагировавшим на те или иные значимые события в истории страны.
Для всех одинаково.
«Уже сейчас некоторые из названий советского периода кажутся странными и малопонятными даже людям, живущим в этих населённых пунктах, — говорит доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Ирина Крюкова. — Некоторые из них уходят в историю».
Интересен с этой точки зрения процесс унификации как языка, так и общества в целом — в советский период было немало названий, которые были одинаковы для поселений большой страны. Например, Красный Октябрь, Путь Ильича, Ленинск и многие подобные.
«Чаще всего первоначально это были названия колхозов, а уже потом, со временем, они переходили на сами населённые пункты, — говорит профессор Крюкова. — Образованы были они от ключевых слов — символов советской власти. Среди них лидируют названия со словами “октябрь” и “красный”. В Волгоградской области имеется по три одноимённых населённых пункта с названиями Красный Октябрь и Октябрьский, а также сёла Маяк Октября и Великий Октябрь».
Близки по происхождению популярные названия, посвящённые Международному Дню труда 1 мая. Например, в регионе есть хутор Первое Мая и пять хуторов и посёлков с названием Первомайский.
В Волгоградской области есть не только город Ленинск, но и сёла Ленино, Ленинское, Ленинец и три одноимённых населённых пункта Путь Ильича.
Хутор имени Розы.
Есть и такие названия, по которым можно изучать историю страны. Так, на карте Волгоградской области можно встретить имена известных в своё время политических, военных деятелей (Киров, Кировец, Калинин, Калинино, Куйбышев), героев Гражданской войны (Чапаев, Будённый, Будёновский), героев мирного времени, известных учёных и писателей (Чкалов, Мичуринский, Максима Горького).
Однако есть также в Волгоградской области специфические названия населённых пунктов советского времени, которых нет в других местах.
«Вот, например, есть в Среднеахтубинском районе хутор с названием Третий Решающий, — говорит профессор Крюкова. — Туристы любят фотографироваться у указателя с этим названием. Молодым людям, не жившим в советское время, это название кажется странным, забавным. А связано оно с прежними, советскими пятилетками развития народного хозяйства. Первый их год назывался начинающим, второй — продолжающим, третий — решающим, четвёртый — определяющим, пятый — завершающим».
В Палласовском районе есть также хутор Смычка. Дело в том, что в 20-е гг. ХХ века там находилась коммуна с таким названием. Оно перекликается с лозунгом смычки города и деревни, провозглашённым в ту пору большевистской партией. В то время по её призыву рабочие с городских промышленных предприятий ехали в сёла, чтобы там организовывать колхозы.
А в Михайловском районе есть посёлок Реконструкция.
«Это название обозначает не просто переделку, как можно сначала подумать, — поясняет Ирина Васильевна. — Здесь имеется в виду “социалистическая реконструкция” — общественное движение начала тридцатых годов. Под лозунгом реконструкции тогда понимались индустриализация в промышленности вкупе с коллективизацией в сельском хозяйстве».
Название хутора Рулевой в Николаевском районе восходит к известной песне советского периода «Партия — наш рулевой» на слова Сергея Михалкова. Название этой уже забытой песни было очень популярным советским лозунгом, он зафиксирован на многочисленных плакатах того времени.
В Урюпинском районе, в свою очередь, есть хутор с названием Розовский.
«Мы очень долго не могли понять его происхождение, — говорит профессор Крюкова. — И лишь после длительных поисков в архивных документах удалось найти сведения, что в 1929 г. на этой территории была основана коммуна имени Розы Люксембург. А от её названия со временем был наименован хутор».
«Сейчас эти советские названия становятся непонятны и неочевидны для большинства жителей области, — комментирует профессор Крюкова. — Но это наследие советского периода, которому уже без малого сто лет. А значит, эти названия тоже нуждаются в охране — недаром же есть у учёных такое понятие, как экология топонимических систем. Оно отражает тенденцию в обществе к сохранению старых названий, в том числе — названий населённых пунктов».