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В Волгограде болельщиков бесплатно развезут домой после матча «Ротора» 20 июля

Уехать со стадиона можно будет на бесплатных электричках в Красноармейский и Волжский.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 20 июля 2026 года, «Ротор» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне против «СКА-Хабаровск». Игра на «Волгоград Арене» начнется в 19.30 и закончится поздно, поэтому для удобства болельщиков снова назначили дополнительные электрички. Они отвезут зрителей после футбола в Красноармейский и Волжский. Как уточнили в клубе, проезд будет бесплатным.

В сторону Шпалопропитки поезд отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 22.10. На конечную он прибудет в 23.16. В пути пассажиры не смогут выйти на остановках ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.

В Волжский электричка отправится в 22.21 с верхней платформы. Поезд не остановится на следующих станциях: Пост 6 Км, Вишневая, Верхнезареченская, Порт Волжский. На конечную электричка прибудет в 22.59.

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