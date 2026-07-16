В Волгограде болельщиков бесплатно развезут домой после матча «Ротора» 20 июля

В понедельник, 20 июля 2026 года, «Ротор» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне против «СКА-Хабаровск». Игра на «Волгоград Арене» начнется в 19.30 и закончится поздно, поэтому для удобства болельщиков снова назначили дополнительные электрички. Они отвезут зрителей после футбола в Красноармейский и Волжский. Как уточнили в клубе, проезд будет бесплатным.