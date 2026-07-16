Актер «Реальных пацанов» подал документы для выдвижения в Госдуму

ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян подал документы для выдвижения в Государственную думу РФ, на выборы он планирует пойдет от партии «Справедливая Россия», сообщает краевая избирательная комиссия.
Бежанян в 2010-х годах исполнил в сериале «Реальные пацаны» роль Арменки, отчима главного героя Коляна. Сейчас актер является депутатом думы Осинского района в Пермском крае.
«Представители партии “Социалистическая политическая партия Справедливая Россия” подали документы на выдвижение в Государственную думу РФ. Кандидатами стали Армен Бежанян (пермский одномандатный избирательный округ № 62), Андрей Кобелев и Вероника Куликова», — говорится в сообщении.
Выдвижение на выборах депутатов Государственной думы РФ продлится до 22 июля.