В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников

«В Крыму ликвидировали очередную сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств крымчан», — говорится в сообщении.
Силовиками задержаны троих жителей Псковской, Новосибирской областей и Пермского края, которые по указанию кураторов приехали в Крым для поддержания работы виртуальных узлов связи в интересах украинских колл-центров для совершения дистанционных мошенничеств.
«Суть деятельности заключалась в поддержке клиентов банка, а именно, в замене сим-карт. За свои услуги каждый должен был получать 100 долларов ежедневно», — подчеркнули в управлении.
У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи, портовые SIM-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт различных операторов связи. Ущерб гражданам составил более 1,4 миллиона рублей, добавили в УФСБ. Возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранты арестованы.