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В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников

ФСБ: в Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников.

Источник: РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Сеть узлов связи украинских мошенников ликвидирована в Крыму, задержаны три человека, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

«В Крыму ликвидировали очередную сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств крымчан», — говорится в сообщении.

Силовиками задержаны троих жителей Псковской, Новосибирской областей и Пермского края, которые по указанию кураторов приехали в Крым для поддержания работы виртуальных узлов связи в интересах украинских колл-центров для совершения дистанционных мошенничеств.

«Суть деятельности заключалась в поддержке клиентов банка, а именно, в замене сим-карт. За свои услуги каждый должен был получать 100 долларов ежедневно», — подчеркнули в управлении.

У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи, портовые SIM-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт различных операторов связи. Ущерб гражданам составил более 1,4 миллиона рублей, добавили в УФСБ. Возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранты арестованы.

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