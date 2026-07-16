Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские родители могут вернуть часть денег за оплату детского лагеря

Налоговый вычет можно сделать и после спортивных сборов, и за поездку в санаторий.

Источник: Комсомольская правда

Родителям напомнили о возможности возврата части денег, которые были потрачены на оплату лагеря и других мест пребывания детей в Нижегородской области. О том, как это сделать, рассказал председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своем MAX-канале.

— Отправляя ребенка в летний лагерь, не все родители знают, что можно компенсировать расходы на путевку. А между тем законодательство позволяет частично компенсировать затраты, — отметил Евгений Люлин.

Так, чтобы покрыть часть расходов, родителям необходимо оформить налоговый вычет — это можно сделать через работодателя, налоговую инспекцию или в личном кабинете на сайте ФНС. Важно, чтобы лагерь, в котором пребывал ребенок, имел лицензию.

Также часть денег можно вернуть, если ребенок ездил на спортивные сборы. Тогда организатор должен числиться в реестре Минспорта. За поездку в санаторий, в котором были оказаны медицинские услуги, тоже можно получить налоговый вычет.