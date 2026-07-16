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В Махачкале началось благоустройство дворовых территорий

Работы стартовали на улице Зои Космодемьянской и проспекте Гамидова.

Благоустройство дворов началось в Махачкале при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

Работы стартовали на улице Зои Космодемьянской, 52. Там специалисты уже приступили к установке бордюрного камня, а также спилили старые деревья. В процессе там оборудуют детскую зону с игровыми элементами и мягким покрытием, воркаут-площадку для занятий спортом, установят скамейки, урны и парковочные места. Также предусмотрено озеленение.

Кроме того, благоустройство проводят на проспекте Гамидова, 77, 77а. Там планируется смонтировать игровую зону с различными элементами и мягким покрытием, беседки, урны, скамейки, освещение и обустроить парковочные зоны для автомобилистов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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