В Махачкале началось благоустройство дворовых территорий

Благоустройство дворов началось в Махачкале при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
Работы стартовали на улице Зои Космодемьянской, 52. Там специалисты уже приступили к установке бордюрного камня, а также спилили старые деревья. В процессе там оборудуют детскую зону с игровыми элементами и мягким покрытием, воркаут-площадку для занятий спортом, установят скамейки, урны и парковочные места. Также предусмотрено озеленение.
Кроме того, благоустройство проводят на проспекте Гамидова, 77, 77а. Там планируется смонтировать игровую зону с различными элементами и мягким покрытием, беседки, урны, скамейки, освещение и обустроить парковочные зоны для автомобилистов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.