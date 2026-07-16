В Махачкале началось благоустройство дворовых территорий

Работы стартовали на улице Зои Космодемьянской, 52. Там специалисты уже приступили к установке бордюрного камня, а также спилили старые деревья. В процессе там оборудуют детскую зону с игровыми элементами и мягким покрытием, воркаут-площадку для занятий спортом, установят скамейки, урны и парковочные места. Также предусмотрено озеленение.