В Калининграде взяли под стражу замначальника ОМВД Московского района

«По версии следствия, в неустановленный следствием период (не позднее промежутка времени с 1 июля 2024 года по 30 июня 2026 года) Щ. и его подчинённая лично и через посредников получали денежные средства в качестве незаконного вознаграждения от лиц, осуществляющих продажу товаров без лицензии, в историческом районе Калининграда (“острова Канта”). Взамен полицейский сообщал им о времени проведения сотрудниками правоохранительных органов профилактических и проверочных мероприятий по выявлению административных правонарушений на данной территории. Следствие полагает, что общая сумма взятки составила свыше одного миллиона рублей», — пояснили «Новому Калининграду» в суде.