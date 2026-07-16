В Забайкальский горный колледж поступило новое оборудование

Новое оборудование для лаборатории аналитической химии и производственного контроля поступило в Забайкальский горный колледж при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
«Обучаясь, студенты будут осваивать полный цикл лабораторных исследований минерального сырья на современном оборудовании. Полученные навыки позволят выпускникам уверенно выполнять производственные задачи и расти профессионально», — отметили в учреждении.
Отметим, что лаборатория создается для подготовки квалифицированных техников по специальности «Технология аналитического контроля химических соединений». Набор на специальность открыт впервые. На 25 бюджетных мест уже подано более 100 заявлений.
Для абитуриентов предусмотрена возможность заключения целевых договоров с предприятием. Студенты-целевики будут получать ежемесячную именную стипендию в размере до 15 тыс. рублей, а после окончания обучения им гарантировано трудоустройство на предприятиях-партнерах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.