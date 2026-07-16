На западе Москвы открыли новый участок благоустроенной набережной

В Москве открыли новый участок набережной протяженностью 825 метров между Шелепихинским и Белорусским мостами. Общественное пространство расположено на правом берегу Москвы-реки.
«Во время реконструкции специалисты обустроили 1,9 километра пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки. Набережную озеленили: разбили газон площадью один гектар и высадили 450 квадратных метров цветников», — сообщает пресс-служба мэрии Москвы.
Новая набережная стала частью создаваемого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки. Она связала несколько участков прибрежной территории и обеспечила дополнительное пешеходное сообщение между жилыми кварталами и общественными пространствами.
Работы по развитию прибрежной инфраструктуры в этом районе продолжаются. В дальнейшем маршрут планируется продлить, объединив отдельные участки набережных в единую прогулочную сеть.