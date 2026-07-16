На западе Москвы открыли новый участок благоустроенной набережной

«Во время реконструкции специалисты обустроили 1,9 километра пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки. Набережную озеленили: разбили газон площадью один гектар и высадили 450 квадратных метров цветников», — сообщает пресс-служба мэрии Москвы.