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На западе Москвы открыли новый участок благоустроенной набережной

В Москве открыли новый участок набережной протяженностью 1,9 км между Шелепихинским и Белорусским мостами.

В Москве открыли новый участок набережной протяженностью 825 метров между Шелепихинским и Белорусским мостами. Общественное пространство расположено на правом берегу Москвы-реки.

«Во время реконструкции специалисты обустроили 1,9 километра пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки. Набережную озеленили: разбили газон площадью один гектар и высадили 450 квадратных метров цветников», — сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Новая набережная стала частью создаваемого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки. Она связала несколько участков прибрежной территории и обеспечила дополнительное пешеходное сообщение между жилыми кварталами и общественными пространствами.

Работы по развитию прибрежной инфраструктуры в этом районе продолжаются. В дальнейшем маршрут планируется продлить, объединив отдельные участки набережных в единую прогулочную сеть.