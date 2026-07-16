В Петербурге отреставрируют Академию наук на Университетской набережной

Главное здание Академии наук на Университетской набережной, 5, построено в 1783—1789 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги и является памятником русского классицизма. Музейный флигель появился позднее — в 1826—1831 годах по проектам архитекторов Ивана Лукини и Дениса Филиппова.