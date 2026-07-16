В Петербурге отреставрируют Академию наук на Университетской набережной

В рамках работ планируется восстановить первоначальный облик главного здания и музейного флигеля, а также приспособить помещения под многофункциональный научно-просветительский центр РАН.
При подготовке проекта специалисты Санкт-Петербургского отделения РАН совместно с экспертами комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проработали решения по сохранению объекта культурного наследия.
Главное здание Академии наук на Университетской набережной, 5, построено в 1783—1789 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги и является памятником русского классицизма. Музейный флигель появился позднее — в 1826—1831 годах по проектам архитекторов Ивана Лукини и Дениса Филиппова.
В здании также находится мозаичное панно Михаила Ломоносова «Полтавская баталия», созданное в 1762—1764 годах и установленное на парадной лестнице в 1925 году.