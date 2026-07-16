На проспекте Идриса Базоркина в Назрани благоустроят пешеходную зону

Помимо этого, в Назрани сейчас проводят благоустройство сквера на улице Московской. Там сделают новые тротуары, высадят растения и установят малые архитектурные формы. Также глава города Руслан Оздоев поручил отремонтировать детскую площадку, расположенную рядом со сквером, и обновить дорожное полотно на прилегающем участке. Планируется, что работы продолжат в следующем году.