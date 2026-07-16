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На проспекте Идриса Базоркина в Назрани благоустроят пешеходную зону

Там обновят тротуар, смонтируют освещение, поставят скамейки и урны.

Новое общественное пространство появится на проспекте Идриса Базоркина в Назрани Республики Ингушетии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.

В планах обустроить тротуар, смонтировать современное уличное освещение, скамейки и урны, а еще преобразить прилегающую территорию. Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для маломобильных посетителей: для них на территории разместят пандусы.

Помимо этого, в Назрани сейчас проводят благоустройство сквера на улице Московской. Там сделают новые тротуары, высадят растения и установят малые архитектурные формы. Также глава города Руслан Оздоев поручил отремонтировать детскую площадку, расположенную рядом со сквером, и обновить дорожное полотно на прилегающем участке. Планируется, что работы продолжат в следующем году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.