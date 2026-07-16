В Дагестане отремонтировали Гумбетовскую районную больницу

Здание Гумбетовской центральной районной больницы в селе Мехельта Республики Дагестан отремонтировали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации главы региона.
Подчеркивается, что ранее медучреждение располагалось в ветхом здании, где требовался капремонт и замена оборудования. В частности, в ходе работ в помещениях улучшили настенные и напольные покрытия, а также разместили новую технику. Теперь современная медицинская помощь стала доступнее для почти 12 тыс. жителей района.
«После капремонта здесь созданы комфортные условия для приема пациентов, а кабинеты оснащены современным диагностическим и функциональным оборудованием. В амбулатории оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят профилактические осмотры, диспансеризацию, вакцинацию и необходимые исследования», — говорится в сообщении администрации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.