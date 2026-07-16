Фестиваль «Семья Бобра» на Урале объединил более 3 тысяч участников

Фестиваль «Семья Бобра», который состоялся 11 июля в поселке Бобровский Свердловской области при поддержке нацпроекта «Семья», объединил более 3 тыс. человек. Об этом сообщили в администрации Сысертского округа.
Программа фестиваля включала ярмарку с продукцией пчеловодства, деревянными изделиями, мылом ручной работы, макраме, керамикой и коваными изделиями. Также для гостей организовали «Монетную кузницу», мастер-классы по прядению, верховой набойке, росписи гипсовых фигурок и имбирных пряников, экскурсии на Бобровскую пивоварню и концертную программу.
Еще в рамках мероприятия дали старт работе арт-резиденции «Деревянный квартал Бобра» под руководством мастера по художественной обработке дерева Александра Угрюмова, на базе которой в течение полугода после фестиваля будут проводиться бесплатные творческие занятия для детей и взрослых. Кроме того, в этот день состоялось торжественное открытие туристско-информационного центра.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.