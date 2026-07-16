Фестиваль «Семья Бобра» на Урале объединил более 3 тысяч участников

Еще в рамках мероприятия дали старт работе арт-резиденции «Деревянный квартал Бобра» под руководством мастера по художественной обработке дерева Александра Угрюмова, на базе которой в течение полугода после фестиваля будут проводиться бесплатные творческие занятия для детей и взрослых. Кроме того, в этот день состоялось торжественное открытие туристско-информационного центра.