Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Воронежа оштрафовали за комментарий о насилии над президентом

Второй Западный окружной военный суд признал 23-летнюю жительницу Воронежа Екатерину Цвелову виновной в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ее приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. и трехлетнему запрету администрировать сайты и каналы. Об этом сообщили в суде.

Источник: Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд признал 23-летнюю жительницу Воронежа Екатерину Цвелову виновной в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ее приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. и трехлетнему запрету администрировать сайты и каналы. Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, в мае 2024 года фигурантка оставила комментарий на украинском языке под публикацией о выступлении председателя Харьковской областной военной администрации. Экспертиза выявила в нем призыв к совершению насильственных действий в отношении российского президента и разрушительных — в отношении Кремля как места пребывания главы государства и принятия политических решений.

В ходе разбирательства жительница Воронежа признала вину и раскаялась. Она рассказала, что оставила комментарий, находясь в стрессовом состоянии из-за гибели дяди в зоне спецоперации.

В июне тот же суд приговорил 40-летнего жителя Воронежа Артема Прорешного к девяти годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. за подготовку ко вступлению в террористическую организацию и публичное оправдание терроризма.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше