Жительницу Воронежа оштрафовали за комментарий о насилии над президентом

Как установил суд, в мае 2024 года фигурантка оставила комментарий на украинском языке под публикацией о выступлении председателя Харьковской областной военной администрации. Экспертиза выявила в нем призыв к совершению насильственных действий в отношении российского президента и разрушительных — в отношении Кремля как места пребывания главы государства и принятия политических решений.