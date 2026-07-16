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В Петухове Курганской области обновили канализационный коллектор

Реконструкция объекта обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения для примерно 1,5 тыс. жителей города.

Напорный канализационный коллектор модернизировали в Петухове Курганской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

Работы выполнили на участке от канализационной насосной станции № 1 по улице Приозерной до камеры гашения по улице Красной. Его протяженность — 384 м. Реконструкция объекта обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения для примерно 1,5 тыс. жителей города.

«Завершенный ремонт коллектора — наглядный пример того, как мы устраняем уязвимые места в инфраструктуре региона: люди больше не столкнутся с неудобствами и авариями», — сказал исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.