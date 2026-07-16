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Сварщикам готовы платить в Нижегородской области 246 тысяч рублей в месяц

В регионе вырос спрос на работников промышленной отрасли.

Источник: Живем в Нижнем

Средняя заработная плата, которую обещают нижегородские работодатели сварщикам, превышает 246 тысяч рублей. Данными исследования рынка труда поделились в пресс-службе «Авито Поволжье».

Как стало известно, в начале лета в регионе вырос спрос на специалистов промышленной отрасли. По сравнению с июнем прошлого года количество вакансий для инженеров в области увеличилось на 44%. В среднем им готовы платить 100,8 тысячи рублей.

Число предложений для сварщиков в прошлом месяце выросло на 40%, для аппаратчиков — на 35%.

По словам экспертов, увеличение количества вакансий в этих категориях свидетельствует о сохранении спроса на специалистов промышленных предприятий в Нижегородской области.

Напомним, практически каждый третий житель региона спорит с коллегами из-за кондиционеров.