«Славянский базар» в этом году стал рекордсменом по проданным билетам

Он пояснил, что около 70% продаж осуществляется онлайн. Однако остается и категория зрителей, которым привычнее обычные кассы. Им хочется от живого человека услышать, приедет ли тот или иной артист, какой будет репертуар. Кассиры, как заверил Лапицкий, готовы к этим вопросам.