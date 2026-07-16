«Славянский базар» в этом году стал рекордсменом по проданным билетам

«Это полный рекорд фестиваля за 35 лет», — отметил директор.
Особый интерес у публики, как и в былые годы, вызывают концерты открытия и закрытия, а также конкурс исполнителей.
«Многие говорят, что дорогие билеты, но как раз дорогие билеты покупают в первую очередь», — констатировал Лапицкий.
Он пояснил, что около 70% продаж осуществляется онлайн. Однако остается и категория зрителей, которым привычнее обычные кассы. Им хочется от живого человека услышать, приедет ли тот или иной артист, какой будет репертуар. Кассиры, как заверил Лапицкий, готовы к этим вопросам.
«Конечно же, очень большая история по приобретению билетов — это туристические группы. Безусловно, лидеры — это Российская Федерация», — добавил он.
Более того, уже сейчас уже есть заявки по бронированию билетов на следующий фестиваль, хоть его точные даты и неизвестны.
«Бронирование можно осуществлять через нашу электронную почту, не только для юридических, но и для физических лиц», — объяснил директор фестиваля.