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«Славянский базар» в этом году стал рекордсменом по проданным билетам

ВИТЕБСК, 16 июл — Sputnik. Около 80 тысяч билетов на мероприятия XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» уже проданы, сообщил журналистам директор фестиваля Глеб Лапицкий, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Это полный рекорд фестиваля за 35 лет», — отметил директор.

Особый интерес у публики, как и в былые годы, вызывают концерты открытия и закрытия, а также конкурс исполнителей.

«Многие говорят, что дорогие билеты, но как раз дорогие билеты покупают в первую очередь», — констатировал Лапицкий.

Он пояснил, что около 70% продаж осуществляется онлайн. Однако остается и категория зрителей, которым привычнее обычные кассы. Им хочется от живого человека услышать, приедет ли тот или иной артист, какой будет репертуар. Кассиры, как заверил Лапицкий, готовы к этим вопросам.

«Конечно же, очень большая история по приобретению билетов — это туристические группы. Безусловно, лидеры — это Российская Федерация», — добавил он.

Более того, уже сейчас уже есть заявки по бронированию билетов на следующий фестиваль, хоть его точные даты и неизвестны.

«Бронирование можно осуществлять через нашу электронную почту, не только для юридических, но и для физических лиц», — объяснил директор фестиваля.