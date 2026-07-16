Опрос: сколько времени вы тратите на работу

В последние годы тема переработок и профессионального выгорания прочно закрепилась в общественной повестке. Работа все чаще воспринимается не только как способ заработка, но и как серьезный фактор, влияющий на психологическое состояние, семейные отношения и качество жизни в целом.
Чтобы понять, как на самом деле россияне относятся к своим рабочим обязанностям, где они проводят границу между усердием и трудоголизмом, как работа сказывается на эмоциональном фоне и готовы ли они работать сверхурочно без дополнительной оплаты, редакция Новостей Mail запускает читательский опрос.