Опрос: сколько времени вы тратите на работу

Чтобы понять, как на самом деле россияне относятся к своим рабочим обязанностям, где они проводят границу между усердием и трудоголизмом, как работа сказывается на эмоциональном фоне и готовы ли они работать сверхурочно без дополнительной оплаты, редакция Новостей Mail запускает читательский опрос.