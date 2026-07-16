Жителей Махачкалы приглашают проверить репродуктивное здоровье

День открытых дверей пройдет в Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции Махачкалы 18 июля, сообщили в администрации главы Республики Дагестан. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Семья».
Посетители смогут бесплатно пройти комплекс обследований, необходимых для оценки состояния репродуктивного здоровья. Они могут сделать анализ крови на антимюллеров гормон и УЗИ репродуктивной системы, а также получить консультацию репродуктолога. Кроме того, пациентов проконсультируют по вопросам проведения процедуры ЭКО по полису ОМС, в том числе расскажут о необходимых документах.
Событие пройдет 9:00 до 13:00 по адресу: улица Гоголя, 41 (3 подъезд, 2 этаж). Предварительно необходимо записаться по телефону: +7 (8722) 55−01−93.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.