Жителей Махачкалы приглашают проверить репродуктивное здоровье

Посетители смогут бесплатно пройти комплекс обследований, необходимых для оценки состояния репродуктивного здоровья. Они могут сделать анализ крови на антимюллеров гормон и УЗИ репродуктивной системы, а также получить консультацию репродуктолога. Кроме того, пациентов проконсультируют по вопросам проведения процедуры ЭКО по полису ОМС, в том числе расскажут о необходимых документах.