Произошла кража оружия в Комсомольске на Амуре

Согласно установленным обстоятельствам, женщина имела доступ к помещению и ключи от сейфа. Изъятие оружия было совершено тайно, после чего фигурантка покинула место происшествия и распорядилась похищенным по собственному усмотрению. В суде гражданка Л. подтвердила вину, отметив, что не планировала применять оружие, а преследовала цель досадить бывшему мужу.