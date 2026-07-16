Хабаровск обновляет теплосети, чтобы избежать зимних аварий

Подготовка Хабаровска к зиме продолжается: специалисты ремонтируют и реконструируют тепловые сети в разных районах города. Работы идут как на крупных магистралях, так и на участках, где в последние годы чаще возникали аварийные ситуации.
На улице Запарина сейчас меняют 360 метров изношенных труб. Этот участок в последние два года регулярно становился причиной аварий. После завершения работ подрядчик должен открыть проезд для жителей близлежащих домов и продолжить ремонт на пересечении с улицей Брестской.
На улице Калинина продолжается реконструкция 25-й тепломагистрали. Здесь осталось заменить около 500 метров труб меньшего диаметра на более современные и пропускные. Завершить работы планируют в середине сентября.
«Мы меняем старые трубы на новые с большим диаметром. Это стратегическое решение, направленное на повышение надежности всей системы. Забота о жителях города для нас стоит на первом месте: мы готовимся к зиме, чтобы люди получали качественную услугу», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Глава города также обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины в зоне ремонта. По словам специалистов, это мешает работе техники и может увеличивать сроки выполнения работ.
Еще один участок ремонта находится на улице Дзержинского. Тепловые сети здесь не обновляли с 2000 года. Несмотря на сложные условия, заменить 50 метров магистрали планируют в течение месяца. Эта ветка обеспечивает теплом и горячей водой 40 жилых домов, 40 административных зданий и шесть учебных заведений Центрального района.
Всего в 2026 году в Хабаровске к отопительному сезону капитально обновят около 16 километров тепловых сетей.