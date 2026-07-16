Хабаровск обновляет теплосети, чтобы избежать зимних аварий

Еще один участок ремонта находится на улице Дзержинского. Тепловые сети здесь не обновляли с 2000 года. Несмотря на сложные условия, заменить 50 метров магистрали планируют в течение месяца. Эта ветка обеспечивает теплом и горячей водой 40 жилых домов, 40 административных зданий и шесть учебных заведений Центрального района.