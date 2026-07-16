Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Курагино незаконно отказали в пособии на детей

В Курагино Красноярского края прокуратура помогла местной жительнице восстановить право на получение единого пособия на двоих детей.

В Курагино Красноярского края прокуратура помогла местной жительнице восстановить право на получение единого пособия на двоих детей.

По данным надзорного ведомства, весной 2026 года женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда России с заявлением о назначении выплаты, однако получила отказ. Специалисты подсчитали, что среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума.

Проверка показала, что при расчете доходов в ведомстве дважды учли одну и ту же выплату — ежемесячную денежную доплату, которую мать получает на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из-за этой ошибки семье незаконно отказали в назначении пособия.

«Прокуратура внесла руководителю ведомства представление. После этого фонд отменил свое решение и назначил семье ежемесячное пособие на двоих детей с даты первоначального обращения», — рассказали правоохранители.

Кроме того, по постановлению прокурора ведущего специалиста-эксперта, принявшего незаконное решение, привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг). Ему назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.