Жительнице Курагино незаконно отказали в пособии на детей

Проверка показала, что при расчете доходов в ведомстве дважды учли одну и ту же выплату — ежемесячную денежную доплату, которую мать получает на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из-за этой ошибки семье незаконно отказали в назначении пособия.