Жительнице Курагино незаконно отказали в пособии на детей

В Курагино Красноярского края прокуратура помогла местной жительнице восстановить право на получение единого пособия на двоих детей.
По данным надзорного ведомства, весной 2026 года женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда России с заявлением о назначении выплаты, однако получила отказ. Специалисты подсчитали, что среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума.
Проверка показала, что при расчете доходов в ведомстве дважды учли одну и ту же выплату — ежемесячную денежную доплату, которую мать получает на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из-за этой ошибки семье незаконно отказали в назначении пособия.
«Прокуратура внесла руководителю ведомства представление. После этого фонд отменил свое решение и назначил семье ежемесячное пособие на двоих детей с даты первоначального обращения», — рассказали правоохранители.
Кроме того, по постановлению прокурора ведущего специалиста-эксперта, принявшего незаконное решение, привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг). Ему назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.
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