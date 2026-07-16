Доходы и расходы Ростовской области увеличились на 3,8 млрд рублей

По словам председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, с начала года фактический прирост доходов областного бюджета по сравнению с прошлым 2025 годом составил 8,5 млрд руб. Есть прогноз, что областной бюджет дополнительно получит еще как минимум 2,3 млрд руб.