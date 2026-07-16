Администратору сим-бокса в Нижнем Новгороде грозит 6 лет тюрьмы и огромный штраф

По версии следствия, с 12 января по 5 февраля 2026 года молодой человек под руководством куратора поддерживал работу сим-бокса в арендованных квартирах Нижнего Новгорода. За это он получал 8 тысяч рублей в сутки. Изначально оборудование планировалось установить в Иваново, но из-за слабого сигнала координаторы перенаправили исполнителя в Нижний Новгород.