Более 2 800 бесплатных юридических консультаций провел нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» для участников СВО

Нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с партнёрами провёл более 2 800 бесплатных юридических консультаций для участников СВО и членов их семей, сообщили в фонде.
Жители области обращаются за помощью по вопросам льгот, социальных гарантий, компенсаций и денежного довольствия — именно эти темы наиболее востребованы, сообщили в филиале. Благодаря соглашениям о сотрудничестве с Госюрбюро по Нижегородской области, Палатой адвокатов и региональным отделением «Ассоциации юристов России» фонд сформировал слаженную систему поддержки.
Информацию о всех мерах помощи собрали и разместили на портале госуслуг совместно с Минцифры РФ, что облегчает работу социальных координаторов по персональному сопровождению ветеранов во всех регионах. Бесплатная юридическая помощь положена участникам СВО, военнослужащим, добровольцам и членам их семей в рамках перечня, установленного законом. Центр нижегородского филиала расположен по адресу: Нижний Новгород, ул. Марата, 27; горячая линия фонда: 8 (831) 233−33−40 (доб. 1).