Более 2 800 бесплатных юридических консультаций провел нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» для участников СВО

Информацию о всех мерах помощи собрали и разместили на портале госуслуг совместно с Минцифры РФ, что облегчает работу социальных координаторов по персональному сопровождению ветеранов во всех регионах. Бесплатная юридическая помощь положена участникам СВО, военнослужащим, добровольцам и членам их семей в рамках перечня, установленного законом. Центр нижегородского филиала расположен по адресу: Нижний Новгород, ул. Марата, 27; горячая линия фонда: 8 (831) 233−33−40 (доб. 1).