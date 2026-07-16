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Более 2 800 бесплатных юридических консультаций провел нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» для участников СВО

Жители области обращаются за помощью по вопросам льгот, социальных гарантий, компенсаций и денежного довольствия.

Нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с партнёрами провёл более 2 800 бесплатных юридических консультаций для участников СВО и членов их семей, сообщили в фонде.

Жители области обращаются за помощью по вопросам льгот, социальных гарантий, компенсаций и денежного довольствия — именно эти темы наиболее востребованы, сообщили в филиале. Благодаря соглашениям о сотрудничестве с Госюрбюро по Нижегородской области, Палатой адвокатов и региональным отделением «Ассоциации юристов России» фонд сформировал слаженную систему поддержки.

Информацию о всех мерах помощи собрали и разместили на портале госуслуг совместно с Минцифры РФ, что облегчает работу социальных координаторов по персональному сопровождению ветеранов во всех регионах. Бесплатная юридическая помощь положена участникам СВО, военнослужащим, добровольцам и членам их семей в рамках перечня, установленного законом. Центр нижегородского филиала расположен по адресу: Нижний Новгород, ул. Марата, 27; горячая линия фонда: 8 (831) 233−33−40 (доб. 1).