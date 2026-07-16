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Жителям Нижнего назвали районы, где чаще всего происходят ДТП с детьми

В результате аварий травмы получили 88 несовершеннолетних.

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде зафиксировано свыше 80 дорожно‑транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Данные обнародовало ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате аварий травмы получили 88 несовершеннолетних. Среди них — 34 пешехода, 22 пассажира и более 33 юных водителей разных транспортных средств (в том числе самокатов).

За первые шесть месяцев года инспекторы ГИБДД пресекли 79 нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними. Приблизительно в 30 случаях подростки управляли транспортом без водительских прав.

Ранее пешеход перебегал через проспект Гагарина и попал под колеса автомобиля.