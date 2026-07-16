На Дону нашли почву с превышением цинка в 2000 раз

Учёные Южного федерального университета изучили устойчивость микроорганизмов в почве с экстремальным уровнем загрязнения тяжёлыми металлами. Объектом исследования стали участки в районе бывшего озера Сорное в пойме реки Северский Донец (Каменск‑Шахтинский).
Как сообщается на сайте вуза, с 1950‑х до середины 1990‑х годов территория использовалась как шламонакопитель для сточных вод химического завода. В результате концентрация цинка в почве превысила норму в 2000 раз.
Исследование показало, что многолетнее загрязнение запустило процессы естественного отбора в микробном сообществе — слабые формы постепенно вытеснялись более устойчивыми. Так, чувствительные к токсичной среде археи уступили место комаммокс‑бактериям. У этих бактерий в геноме есть гены, обеспечивающие выведение тяжёлых металлов из клетки, что и позволяет им выживать в агрессивной среде.
Результаты работы имеют важное прикладное значение: они помогут в разработке подходов к восстановлению плодородных земель, загрязнённых тяжёлыми металлами.