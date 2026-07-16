У воронежской больницы открыли памятник врачу

Больница является одной из старейших в Воронеже: проект ее строительства был утвержден в 1823-м императором Александром I. А Константин Федяевский (1835−1919) был выдающимся офтальмологом, просветителем, педагогом и благотворителем, который внес большой вклад не только в развитие воронежской медицины, но и в общественную жизнь города. На протяжении почти 30 лет он возглавлял губернскую земскую больницу.