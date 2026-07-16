Новые винтовки и нейролуг для скота: студенты из Воронежа получили на свои проекты 33 млн рублей

В конце июня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в конкурсе Фонда президентских грантов победил проект из Белгородской области под названием «Братство безопасности: навыки для жизни в приграничье». Инициатива направлена на формирование у 120 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет «устойчивых практических навыков безопасного поведения в условиях, характерных для приграничной зоны». Сумма гранта составила 2,1 млн руб.