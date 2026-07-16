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В Беларуси задержали группу-хакеров вымогателей 17 и 18 лет — что они задумали

В Беларуси задержали группу-хакеров вымогателей до того, как они совершили преступление.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали в Беларуси группу кибервымогателей, которые создавали вредоносное программное обеспечение, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Милиция установила, что 17-летний житель Пинска имел опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта. В тематическом интернет-сообществе молодой человек познакомился с двумя жителями Гродненской области 17 и 18 лет. Вместе они стали разрабатывать, модифицировать и тестировать трояны-шифровальщики, которые блокировали бы доступ к данным на устройстве жертвы, еще они разрабатывал софт для хищения аккаунтов в мессенджере Telegram.

В дальнейшем фигуранты планировали создать хакерскую группу, чтобы распространять свои вредоносные программы и вымогать у жертв деньги. Однако не успели это сделать так как были задержаны.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается для установления всех фактов преступной деятельности фигурантов.

Ранее мы писали, что в Гродно таксист пришел в органы с повинной из-за того, что скрывал пять лет.