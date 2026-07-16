В Беларуси задержали группу-хакеров вымогателей 17 и 18 лет — что они задумали

Правоохранители задержали в Беларуси группу кибервымогателей, которые создавали вредоносное программное обеспечение, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Милиция установила, что 17-летний житель Пинска имел опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта. В тематическом интернет-сообществе молодой человек познакомился с двумя жителями Гродненской области 17 и 18 лет. Вместе они стали разрабатывать, модифицировать и тестировать трояны-шифровальщики, которые блокировали бы доступ к данным на устройстве жертвы, еще они разрабатывал софт для хищения аккаунтов в мессенджере Telegram.
В дальнейшем фигуранты планировали создать хакерскую группу, чтобы распространять свои вредоносные программы и вымогать у жертв деньги. Однако не успели это сделать так как были задержаны.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается для установления всех фактов преступной деятельности фигурантов.
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