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Ещё 70 семей в Красноярском крае получили выплаты на двойняшек и тройняшек

Базовый размер выплаты — 74 506 рублей на каждого ребёнка.

С начала 2026 года в Красноярском крае ещё 70 семей автоматически получили выплаты на рождение двойняшек и тройняшек — без заявлений и походов в соцзащиту. Финансовая помощь оформляется в рамках региональной программы и нацпроекта «Семья».

Как рассказалаи в региональном правительстве, базовый размер выплаты — 74 506 рублей на каждого ребёнка. С учётом районного коэффициента для Красноярска и большинства округов сумма составляет 96 859 рублей, для Норильска — 134 112 рублей.

Средства перечисляются автоматически. Семьям не нужно собирать справки и стоять в очередях. Поддержка оказывается в полном объёме. Многодетные семьи могут также претендовать на дополнительные льготы. Подробности уточняйте в местных органах соцзащиты.‍

Ранее мы сообщали, что в Красноярске прокуратура добилась выплаты 2,5 млн рублей долга по зарплате.