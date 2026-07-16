Ещё 70 семей в Красноярском крае получили выплаты на двойняшек и тройняшек

С начала 2026 года в Красноярском крае ещё 70 семей автоматически получили выплаты на рождение двойняшек и тройняшек — без заявлений и походов в соцзащиту. Финансовая помощь оформляется в рамках региональной программы и нацпроекта «Семья».
Как рассказалаи в региональном правительстве, базовый размер выплаты — 74 506 рублей на каждого ребёнка. С учётом районного коэффициента для Красноярска и большинства округов сумма составляет 96 859 рублей, для Норильска — 134 112 рублей.
Средства перечисляются автоматически. Семьям не нужно собирать справки и стоять в очередях. Поддержка оказывается в полном объёме. Многодетные семьи могут также претендовать на дополнительные льготы. Подробности уточняйте в местных органах соцзащиты.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске прокуратура добилась выплаты 2,5 млн рублей долга по зарплате.