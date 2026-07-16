Красноярцам рассказали, почему нельзя хранить самокаты и велосипеды в подъездах

С приходом лета подъезды многоквартирных домов Красноярска снова превращаются в стоянки для велосипедов и самокатов. Однако хранение личных вещей в местах общего пользования — это не только неудобство, но и нарушение правил противопожарного режима, отмечают в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края. Согласно правилам: запрещено загромождать пути эвакуации (поэтажные коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы, зоны возле эвакуационных выходов). Велосипеды, самокаты, коляски, как и другие личные вещи, могут перекрывать доступ к пожарным кранам и электрощиткам. При возникновении чрезвычайно ситуации, способны затруднить эвакуацию жильцов и стать препятствием для спасения. Кроме того, пластиковые детали в случае пожара могут выделять токсичные продукты горения. Если в доме нет специальной колясочной и помещения для велосипедов, собственники могут организовать место хранения сами через общее собрание. После голосования управляющая компания поможет оборудовать велопарковку во дворе или выделить помещение внутри дома. Читайте также: Полицейские рассказали жителям Красноярского края, как спасти велосипед от угона.