Ростовская область получит федеральную поддержку на обновление транспорта

Ростовская область получит федеральную поддержку на обновление общественного транспорта в 2027 году. Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, Минтранс России одобрил заявку региона.
Всего будет выделено более 642 млн рублей целевых средств. Они пойдут на закупку автобусов различной вместимости. Структура закупок сформирована с учётом реальных потребностей маршрутов: 16 автобусов малого класса, 16 — среднего, 80 — большого.
«Дополнительно на обновление подвижного состава из областного бюджета и внебюджетных источников будет направлено свыше 1,2 млрд рублей. Это позволит обновить общественный транспорт в городах области и значимых межмуниципальных направлениях», — подчеркнул глава региона.
Как пояснила заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова, новая техника поступит как в крупные города, так и на значимые межмуниципальные направления, что позволит сократить время ожидания и повысить безопасность перевозок.
Добавим, мероприятия по обновлению подвижного состава реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Развитие общественного транспорта». В ближайшее время минтранс области приступит к оформлению соглашений для своевременного старта закупочных процедур.