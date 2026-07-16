Калининградские аграрии перенимают опыт белорусских мелиораторов и планируют закупить косилки

По его словам, контакты длятся несколько лет. Ещё в 2016 году белорусские специалисты реконструировали мелиоративные системы в регионе. В этом году работа была усилена по поручению губернатора. В июне калининградская делегация побывала у коллег и изучила передовые практики. Взяли в работу опыт «Минского предприятия мелиоративных систем» по организации ремонтно-эксплуатационных работ. Также изучаются технические решения «Амкодор-КЭЗ»: их косилки более маневренны и позволяют окашивать каналы с двух сторон, экономя время. Область рассматривает возможность приобретения двух таких косилок для Гурьевского и Полесского районов.