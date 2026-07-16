Красноярский Центр охраны материнства и детства впервые получил квоты на высокотехнологичные операции по детской урологии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 2026 год краевой Центр охраны материнства и детства получил 30 квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по детской урологии и андрологии.
Половина операций будет проводиться по полису ОМС, еще 15 — за счет федерального бюджета. Возможность появилась благодаря реализации национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Для запуска направления специалисты центра прошли дополнительное обучение, а отделение оснастили современным оборудованием, позволяющим проводить диагностику и лечение на уровне ведущих федеральных клиник.
С начала года врачи уже выполнили восемь операций. В центре проводят реконструктивно-пластические вмешательства на органах мочеполовой системы, сложные и повторные операции, лапароскопические вмешательства, а также операции с использованием синтетических и сетчатых имплантов.
Заведующий детским хирургическим отделением центра, главный детский хирург края Давид Чубко: «Наша задача — сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной для жителей региона. Запуск этого направления — важный шаг в развитии детской специализированной хирургической помощи в крае».
Благодаря выделенным квотам маленькие пациенты смогут проходить необходимое лечение в Красноярске, не выезжая в федеральные медицинские центры.