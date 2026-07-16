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Спикер Законодательного собрания Прикамья подал документы для участия в выборах

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подал документы для участия в выборах в региональный парламент. Как сообщает пресс-служба представительного органа, он выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу № 23. В его состав входят территории Бардымского, Еловского, Осинского муниципальных округов, а также сельские территории Чайковского городского округа.

Источник: Коммерсантъ

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подал документы для участия в выборах в региональный парламент. Как сообщает пресс-служба представительного органа, он выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу № 23. В его состав входят территории Бардымского, Еловского, Осинского муниципальных округов, а также сельские территории Чайковского городского округа.

Заявление спикер подал в территориальную избирательную комиссию Осинского округа. Напомним, по итогам прошедшего предварительного голосования «Единой России» Валерий Сухих стал абсолютным лидером голосования, набрав 6326 голосов выборщиков (77,20%).

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