В Ростове прошла церемония награждения почётных доноров

В Ростове‑на‑Дону состоялось торжественное награждение почётных доноров региона. В Общественном собрании вручили знаки «Почётный донор Ростовской области» 1175 жителям Дона, которые по итогам 2025 года безвозмездно сдали кровь от 30 до 40 раз либо плазму — от 40 до 60 раз.