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В Ростове прошла церемония награждения почётных доноров

Кроме того, состоялась презентация и специальное гашение памятной почтовой марки, посвященной донорству костного мозга и пятилетию проекта «Бесценное письмо».

В Ростове‑на‑Дону состоялось торжественное награждение почётных доноров региона. В Общественном собрании вручили знаки «Почётный донор Ростовской области» 1175 жителям Дона, которые по итогам 2025 года безвозмездно сдали кровь от 30 до 40 раз либо плазму — от 40 до 60 раз.

Наряду с награждением прошла презентация и церемония специального гашения памятной почтовой марки. Выпуск приурочен к пятилетию проекта «Бесценное письмо» — совместной инициативы Почты России и Национального регистра доноров костного мозга. Проект позволяет жителям даже отдалённых населённых пунктов бесплатно вступить в регистр через почтовые отделения.

Звание «Почётный донор Ростовской области», учреждённое по решению губернатора около года назад, предполагает не только вручение нагрудного знака, но и единовременную выплату в размере регионального прожиточного минимума.