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В подмосковном Жуковском обновят детскую библиотеку

Там заменят мебель, сантехнику и улучшат отделку стен.

Здание Центральной детской библиотеки в Жуковском отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Сейчас специалисты выполняют разборку старых стеллажей и готовят помещения к отделке стен. Также там предусмотрено заменить сантехнику и установить мебель.

Как отметила заведующая библиотекой Екатерина Пучкова, часть книжного фонда временно перевезли во взрослую библиотеку по адресу: улица Советская, дом 6. Там для юных читателей организован специальный раздел.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.