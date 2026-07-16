В подмосковном Жуковском обновят детскую библиотеку

Здание Центральной детской библиотеки в Жуковском отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Сейчас специалисты выполняют разборку старых стеллажей и готовят помещения к отделке стен. Также там предусмотрено заменить сантехнику и установить мебель.
Как отметила заведующая библиотекой Екатерина Пучкова, часть книжного фонда временно перевезли во взрослую библиотеку по адресу: улица Советская, дом 6. Там для юных читателей организован специальный раздел.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.