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Бесплатные мастер-классы FPV‑дронов и 3D‑моделирования проводятся в парке «Швейцария»

Программа открыта для детей от 7 лет; основные курсы рассчитаны на учащихся от 10 лет.

В новом учебном пространстве Центра военно‑патриотического воспитания имени Максима Настина в парке «Швейцария» проходят бесплатные мастер‑классы по пилотированию FPV‑дронов, электронике, программированию БПЛА, применению нейросетей и 3D‑моделированию, сообщили в департаменте информационной политики администрации Нижнего Новгорода:

Программа открыта для детей от 7 лет; основные курсы рассчитаны на учащихся от 10 лет. За лето дети могут пройти все пять направлений, а в сентябре наиболее мотивированные смогут подать заявку на обучение в течение учебного года. По словам заместителя начальника центра по развитию БПЛА и инженерии Ивана Ходина, формат выступает как «тест‑драйв» профессий: теорию дополняют практикой на оборудовании, что помогает ребятам определиться с будущей специализацией.

Инструкторы подчёркивают, что управление дроном требует знаний аэродинамики и радиоэлектроники, а программы служат трамплином для поступления в военные вузы, кадетские корпуса и гражданские инженерные направления. Среди участников — и новички, и призёры региональных соревнований, например девятиклассник Всеволод Старожилов. Центр обеспечивает современное оснащение, удобную логистику и формирует навыки работы в команде.

Ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде открылось уникальное пространство для молодежи.

(6+).

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