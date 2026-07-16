Бесплатные мастер-классы FPV‑дронов и 3D‑моделирования проводятся в парке «Швейцария»

Программа открыта для детей от 7 лет; основные курсы рассчитаны на учащихся от 10 лет. За лето дети могут пройти все пять направлений, а в сентябре наиболее мотивированные смогут подать заявку на обучение в течение учебного года. По словам заместителя начальника центра по развитию БПЛА и инженерии Ивана Ходина, формат выступает как «тест‑драйв» профессий: теорию дополняют практикой на оборудовании, что помогает ребятам определиться с будущей специализацией.