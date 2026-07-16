Волгоградским 100-балльникам выплатят по 100 тысяч рублей

Школьников, которые добились 100-балльного результата на ЕГЭ, поддержат стипендиями в Волгоградской области. Об этом заявил справ глава региона Андрей Бочаров на встрече выпускниками, успешно справившимися с выпускными экзаменами.
«И для вас, и для нас, для меня лично ваша победа является нашей общей победой. Горжусь, что у нас такая молодежь», — сказал губернатор, дополнив: «Нам бы очень хотелось, чтобы вы поступили в учебные заведения нашего региона. Но какой бы выбор вы ни сделали, мы в любом случае вас поддержим и все равно будем ждать домой».
Глава региона сообщил: для тех, кто продолжит обучение на территории Волгоградской области, введены новые меры поддержки:
всем без исключения стобалльникам единоразово выплатят по 100 тысяч рублей;
такую же сумму получат победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, вместо действующих 50 тысяч рублей;
дополнительные 100 тысяч рублей предусмотрены для таких детей, если они решат получать профессию в волгоградских учебных заведениях;
в течение первого курса для них будет предусмотрена стипендия в размере 10 тысяч рублей.