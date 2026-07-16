Волгоградским 100-балльникам выплатят по 100 тысяч рублей

«И для вас, и для нас, для меня лично ваша победа является нашей общей победой. Горжусь, что у нас такая молодежь», — сказал губернатор, дополнив: «Нам бы очень хотелось, чтобы вы поступили в учебные заведения нашего региона. Но какой бы выбор вы ни сделали, мы в любом случае вас поддержим и все равно будем ждать домой».