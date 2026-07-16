В телефоне три контакта — сын, жена и Серёга: калининградка помогла инвалиду, которого по ошибке привезли не туда

«Я звоню — идёт сброс. Тогда я позвонила в 112», — говорит Наталья. От помощи скорой Николай (имя изменено) отказывался, но Наталья всё же объяснила оператору, в чём дело: "Она меня спрашивает: что вы предлагаете? Я говорю, что первый раз в такой ситуации, поэтому предлагать ничего не могу и от вас хочу услышать, что делать.