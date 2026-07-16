В телефоне три контакта — сын, жена и Серёга: калининградка помогла инвалиду, которого по ошибке привезли не туда

Калининградка потратила несколько часов, чтобы помочь инвалиду без ноги, который случайно оказался в её подъезде. Как всё произошло, Наталья рассказала «Клопс».
Женщина живёт на Карамзина. На днях на лестничной клетке первого этажа она увидела мужчину в инвалидном кресле. Сначала Наталья не придала этому значения: у подъезда стояла машина скорой помощи, возле неё — двое мужчин в форме медиков. Видимо, пациент был под их присмотром.
Примерно через полтора часа супруги вернулись домой. Человек на коляске всё ещё находится там.
«Он такой весь обросший Я так удивилась, спрашиваю: “А что случилось-то? Вы кто?” Он говорит: “Я здесь прописан, но не проживаю”», — вспоминает собеседница «Клопс».
Мужчина назвал номер квартир. Наталья поднялась, постучала и позвонила, но дверь никто не открыл. Она вернулась к незнакомцу и предложила воды.
И тут у него падает одеяло. Я вижу, что одной ноги нет по самое бедро, он в памперсе.
На коляске написано: «Гнойная хирургия». Это была больничная коляска", — рассказала женщина.
Покормила и позвонила в 112.
Прошло уже почти два часа. Несчастный так устал, что еле разговаривал. Женщина не знала, куда обращаться, и вдруг калининградка увидела, что на пол выпал листок бумаги. На нём значились имя, отчество, фамилия мужчины и номер телефона.
«Я звоню — идёт сброс. Тогда я позвонила в 112», — говорит Наталья. От помощи скорой Николай (имя изменено) отказывался, но Наталья всё же объяснила оператору, в чём дело: "Она меня спрашивает: что вы предлагаете? Я говорю, что первый раз в такой ситуации, поэтому предлагать ничего не могу и от вас хочу услышать, что делать.
Человека оставили в беспомощном состоянии".
Пока суть да дело, она вынесла своему случайному подопечному воду и еду: «Он съел пару котлеток, попил чай».
Удалось выяснить, что номер телефона на бумажке принадлежит самому мужчине. В вещах мужчины нашёлся и сам мобильник. Наталья немного зарядила его.
«Полицейские однозначно молодцы!».
После повторного обращения в 112 приехали сотрудники полиции. Как говорит Наталья, они внимательно отнеслись к ситуации и сумели установить адрес, где живёт мужчина.
В его телефоне были записаны три контакта: «жена», «сын» и «Серёга». По первым двум дозвониться не удалось. Позднее выяснилось, что сын в море, а бывшая жена была на работе. На звонок сотрудников полиции ответил лишь Сергей. Он оказался знакомым Николая и сообщил, что тот живёт на Красносельской, а прописан у экс-супруги на Карамзина.
«Ребята-полицейские оказались большие молодцы. Я им вынесла простыню, перчатки. Они сначала позвонили в скорую, где им сказали: “Мы не такси развозить”.
Но они всё равно стали разбираться, куда его нужно доставить.
И вот наконец через Серёгу выяснили его настоящий адрес. А сюда его, вероятно, привезли по месту прописки", — рассказала калининградка.
Полицейские посадили Николая в машину. «Автомобиль небольшой, “бобик” такой. Пока его поднимали, я увидела, что вторая нога у него фиолетового цвета. В общем, погрузили, сложили коляску и отвезли его по адресу», — говорит калининградка.
Наталья записала данные полицейских — это младший сержант Екатерина Мамонтова, лейтенанты Илья Шапкин и Денис Рагажинскас. Она считает, что их работу нужно отметить: «Я даже позвонила в их отдел. Говорю: обязательно какую-то им премию, по-человечески отнеслись к чужой беде».
После произошедшего калининградка поднялась к бывшей супруге мужчины. По её словам, та тоже удивилась, почему его привезли именно сюда. Наталья передала ей трости, которые Николай забыл в подъезде.
«Сколько бы он сидел так, пока бы его жена не пришла? Каждый мог пройти и подумать: сейчас его заберут», — размышляет вслух калининградка.