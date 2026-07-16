Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде обновляют пешеходные зоны на Коммунистической

Всю территорию у вокзала приведут в порядок.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде началось благоустройство пешеходных зон на улице Коммунистической. В течение лета тротуары на пути к вокзалу приведут в порядок. Пока пробраться с чемоданом здесь очень сложно — рабочие перерыли все для замены фонарных столбов, бордюров, прокладки коммуникаций. Работы идут на участке от Комсомольской до Володарского.

Как рассказали в мэрии, тротуары замостят плиткой, а растущие вдоль дороги вязы заменят на новые деревья, адаптированные к нашему жаркому и засушливому климату. Для полива уже провели водопровод. Ранее агрономы провели обследование существующих деревьев и пометили больные, которые пора заменить.

На Коммунистической будут новые пешеходные зоны. Екатерина СИМОХИНА.

— Благоустройство общественного пространства выполняется в комплексе с работами по реконструкции территории Привокзальной площади, — пояснили в мэрии Волгограда. Напомним, также дорожные службы приступили к масштабному ремонту дорог в центре — полностью срезали асфальт на Гоголя, Володарского, Аллее Героев, там укладывают новое дорожное покрытие. Так же реконструкции дождалась пешеходная зона на улице Мира.