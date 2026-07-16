В Волгограде обновляют пешеходные зоны на Коммунистической

В Волгограде началось благоустройство пешеходных зон на улице Коммунистической. В течение лета тротуары на пути к вокзалу приведут в порядок. Пока пробраться с чемоданом здесь очень сложно — рабочие перерыли все для замены фонарных столбов, бордюров, прокладки коммуникаций. Работы идут на участке от Комсомольской до Володарского.