В Ростове утвердят плату за сброс дождевых стоков в ливневую канализацию

В Ростове-на-Дону в третьем квартале 2026 года планируется утвердить тарифы на отвод дождевой воды и пользование ливневой канализацией. Об этом «Ведомости Юг» сообщил начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Сергей Каменецкий.