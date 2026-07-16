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В Ростове утвердят плату за сброс дождевых стоков в ливневую канализацию

В Ростове-на-Дону в третьем квартале 2026 года планируется утвердить тарифы на отвод дождевой воды и пользование ливневой канализацией. Об этом «Ведомости Юг» сообщил начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Сергей Каменецкий.

В Ростове-на-Дону в третьем квартале 2026 года планируется утвердить тарифы на отвод дождевой воды и пользование ливневой канализацией. Об этом «Ведомости Юг» сообщил начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Сергей Каменецкий.

После утверждения тарифа уполномоченным органом будет определен конкретный размер платы. Взиматься она станет с собственников земельных участков, с территории которых осуществляется сброс дождевых стоков в централизованную ливневую канализацию. Необходимые расчеты уже выполнены, тарифное дело в РСТ региона открыто 2 марта.

Оператором сетей ливневой канализации выступит МСУП по РС и ЭИС — муниципальное предприятие, которое уже сейчас занимается содержанием и ремонтом систем дождевой канализации города.