В Прикамье благодаря частным инвесторам расширяется рынок спортивных услуг

Бизнес-план подобных проектов основан на спросе, который существенно превышает предложение рынка, и высоких ценах на услуги. Теннисные клубы работают 12−14 часов в сутки, то есть тренировки начинаются в девять часов утра и заканчиваются уже ночью. При этом средняя цена аренды корта составляет порядка двух тысяч рублей в час. Предоставляют теннисные клубы и тренеров, стоимость их услуг сопоставима с арендой кортов. Таким образом, поиграть один час с опытным наставником стоит от трех до пяти тысяч рублей, не считая затрат на необходимый инвентарь. Владельцы спортивных объектов к тому же зарабатывают и на различных дополнительных услугах: от теннисной пушки (автоматического механизма, подающего игрокам мячи для тренировки ударов в удобную позицию) до брендовой спортивной одежды, теннисного инвентаря и даже простой питьевой воды, которая стоит там не дешевле, чем, например, в аэропорту. Все это обеспечивает возврат инвестиций в течение пяти-семи лет.