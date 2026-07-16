В Прикамье благодаря частным инвесторам расширяется рынок спортивных услуг

В Пермском крае инвесторы стали все чаще вкладывать средства в спортивную инфраструктуру, развивать которую оказалось очень выгодно с помощью государственно- и муниципально-частного партнерства (ГЧП и МЧП). По мнению экспертов, спрос на спортивные услуги в регионе большой, а их высокая цена обусловлена дефицитом тренировочных площадок.
О запуске очередного проекта МЧП стало известно в начале июля: в пермском микрорайоне Висим на улице Урицкого будет построен новый комплекс для игры в большой теннис. Финансировать проект готова частная организация, которая специализируется на предоставлении спортивных услуг. В здании площадью более трех тысяч квадратных метров разместятся два круглогодичных теннисных корта с покрытием типа «хард», раздевалки с душевыми и хозяйственные помещения. Стоимость проекта оценивается в 55 миллионов рублей. Со своей стороны муниципалитет предоставит инвестору в аренду земельный участок площадью 6,8 тысячи квадратных метров.
Дефицит спортивных сооружений и высокие цены на услуги обеспечивают возврат инвестиций в течение пяти-семи лет.
В Перми это уже не первый проект, направленный на развитие большого тенниса, который реализуется на деньги инвесторов с государственной поддержкой в виде предоставления земельного участка под строительство на льготных условиях. Несколько лет назад по такой схеме был построен теннисный клуб с двумя крытыми и двумя открытыми кортами в микрорайоне Парковом.
Бизнес-план подобных проектов основан на спросе, который существенно превышает предложение рынка, и высоких ценах на услуги. Теннисные клубы работают 12−14 часов в сутки, то есть тренировки начинаются в девять часов утра и заканчиваются уже ночью. При этом средняя цена аренды корта составляет порядка двух тысяч рублей в час. Предоставляют теннисные клубы и тренеров, стоимость их услуг сопоставима с арендой кортов. Таким образом, поиграть один час с опытным наставником стоит от трех до пяти тысяч рублей, не считая затрат на необходимый инвентарь. Владельцы спортивных объектов к тому же зарабатывают и на различных дополнительных услугах: от теннисной пушки (автоматического механизма, подающего игрокам мячи для тренировки ударов в удобную позицию) до брендовой спортивной одежды, теннисного инвентаря и даже простой питьевой воды, которая стоит там не дешевле, чем, например, в аэропорту. Все это обеспечивает возврат инвестиций в течение пяти-семи лет.
— Появление новых кортов — безусловно, хорошая новость для всех теннисистов и тренеров, хотя один клуб на два корта проблему дефицита спортивных услуг в миллионном городе не решит, — поделился мнением тренер по большому теннису Алексей Никитенко. — Нужно, чтобы количество таких объектов увеличилось в разы, ведь сейчас их можно пересчитать по пальцам одной руки. Особенно ощущается нехватка больших клубов, с четырьмя и более кортами, где по условиям Российского теннисного тура могут проходить соревнования федерального уровня. Уверен, что инвесторы уже почувствовали вкус к спорту и в обозримом будущем решатся на новые проекты.
Отметим: по объемам инвестиций в различные сферы экономики в рамках программ государственно-частного партнерства Пермский край занимает пятое место в стране. Поэтому и возможности для дальнейшего развития спорта в регионе неплохие. Об этом, например, говорит реализованный в формате ГЧП проект возведения манежа «Звезда» в Перми. Его общая стоимость — 132 миллиона рублей, из которых более 41 миллиона поступило из федерального и краевого бюджетов, остальное вложил частный инвестор. Манеж включает в себя игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол и волейбол, поле для мини-футбола, трибуны на 250 мест, тренажерный зал и другие помещения.
Самым крупным спортивным сооружением, который появится в регионе благодаря ГЧП, станет «Пермь-Арена», которая строится в Дзержинском районе краевой столицы, на площадке бывшего Товарного двора. Общая высота комплекса составит 45 метров, а площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Там разместятся две ледовые площадки, главная из которых рассчитана на 10 тысяч зрителей. Объект планируют сдать в эксплуатацию уже в будущем году, а в 2028-м «Пермь-Арена» станет местом проведения крупного мероприятия — зимней Спартакиады.