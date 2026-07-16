Работу автобусов усилят в Нижнем Новгороде 18 июля из-за Суперкубка

Чтобы обеспечить комфортную перевозку болельщиков, с 17:00 до 20:00 будет увеличена интенсивность движения автобусов на маршрутах, пролегающих по улицам Карла Маркса, Советской и Самаркандской. По окончании матча на остановках поблизости от стадиона сформируют резерв автобусов — в него войдут рейсы № 41, 67, 7, 3, 43, 71, 90, 26, 61, 45 и 87. На линии № 24 интервал между автобусами сократят до 10 минут.