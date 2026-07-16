Более 50 пригородных маршрутов автобусов откроют в Москве до конца года

«Обновляем городской транспорт для повышения комфорта и безопасности пассажиров. Современные автобусы НефАЗ-5299 курсируют уже на 17 маршрутах проекта “Москва — область”. В среднем по будням на них совершают более 34 тысяч поездок. Машины оснащены удобными цифровыми сервисами и работают по самым высоким московским стандартам», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Он также отметил, что в столицу поступили 232 современных автобуса НефАЗ-5299.