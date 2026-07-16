Более 50 пригородных маршрутов автобусов откроют в Москве до конца года

Более 50 пригородных направлений пассажирских автобусов по проекту «Москва — область» намерены открыть до конца 2026 года, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Модернизацию социальной инфраструктуры в городе проводят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Проект «Москва — область» заработал в прошлом году. Тогда до ближнего Подмосковья ввели 25 маршрутов на северо-западном и западном направлениях. В результате там внедрили стандарты московского транспорта, среди которых удобные интервалы движения и четкое расписание, современный подвижной состав и профессиональные водители. Автобусы полностью соответствуют стандартам: они приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, а также велосипедов и детских колясок.
«Обновляем городской транспорт для повышения комфорта и безопасности пассажиров. Современные автобусы НефАЗ-5299 курсируют уже на 17 маршрутах проекта “Москва — область”. В среднем по будням на них совершают более 34 тысяч поездок. Машины оснащены удобными цифровыми сервисами и работают по самым высоким московским стандартам», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Он также отметил, что в столицу поступили 232 современных автобуса НефАЗ-5299.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.