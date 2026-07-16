В улице Калинина в Красноярске появится новый сквер

В Железнодорожном районе Красноярска подготовят концепцию нового сквера. Ее планируют завершить в августе, а строительство рекреационной зоны начнется в 2027 году. Общественное пространство обустроят вблизи многоквартирных домов на ул. Калинина, 41 и 41б.
Идеи для будущего общественного пространства предложили сами жители во время форума. Красноярцы, общественники и профессиональные архитекторы рассмотрели текущее состояние рекреационной зоны, а также составили проект. На месте пустыря, площадью более 5 тысяч квадратных метров, хотят видеть прогулочные места для молодых мам, отдельные зоны для малышей и детей постарше.
Также жители единогласно поддержали предложение о размещении большой парковки, поскольку рядом расположены многоквартирные дома и медицинский центр. Все пожелания будут учтены на этапе реализации проекта.
«Считаю, что участники форума плодотворно поработали. За полтора часа жители предложили порядка 10 идей: от установки волейбольной площадки до хоккейной коробки на зиму. Можно сказать, что сегодня мы создали полноценный дизайн-проект. Дополнительно в рамках комплексности отремонтируем межквартальный проезд и сделаем озеленение», — отметил первый заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Николай Петров.
Благоустройство проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. За преображение места проголосовали более 16 000 человек.