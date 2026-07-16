В улице Калинина в Красноярске появится новый сквер

Идеи для будущего общественного пространства предложили сами жители во время форума. Красноярцы, общественники и профессиональные архитекторы рассмотрели текущее состояние рекреационной зоны, а также составили проект. На месте пустыря, площадью более 5 тысяч квадратных метров, хотят видеть прогулочные места для молодых мам, отдельные зоны для малышей и детей постарше.