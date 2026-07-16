Суд признал за приходом в Азовском районе собственность на храм после 30 лет владения

Церковное строение возведено в 1879 году. В январе 1993 года члены местного коллективного сельхозпредприятия приняли решение о передаче здания приходу. С того момента верующие открыто и непрерывно владели объектом как своим собственным. Поскольку правоустанавливающие документы не сохранились, а сведения о зарегистрированных правах третьих лиц в ЕГРН отсутствуют, приход обратился к норме статьи 234 Гражданского кодекса РФ о приобретательной давности: добросовестное, открытое и непрерывное владение недвижимостью в течение 15 лет даёт право признать собственность через суд.